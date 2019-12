LaLiga, Real-Espanyol 2-0: Zidane solo in vetta, catalani penultimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Crisi senza fine per l'Espanyol, che esce sconfitto anche dal Santiago Bernabeu di Madrid e resta in penultima posizione in classifica. La squadra di Zinedine Zidane si impone per 2-0, grazie alle reti francesi - una per tempo - firmate da Varane e Benzema. Il Real vola in testa alla classifica, in attesa di Barcellona-Maiorca di stasera.

Ieri

VILLARREAL-ATLETICO MADRID 0-0

Oggi

REAL MADRID-ESPANYOL 2-0

GRANADA-ALAVES ore 16

LEVANTE-VALENCIA ore 18.30

BARCELLONA-MAIORCA ore 21

Domenica

EIBAR-GETAFE ore 12

BETIS-ATHLETIC ore 14

VALLADOLID-REAL SOCIEDAD ore 16

LEGANES-CELTA ore 18.30

OSASUNA-SIVIGLIA ore 21

Classifica

Real Madrid 34

Barcellona 31**

Siviglia 30

Real Soceidad 26

Athletic 26

Atlético Madrid 26*

Getafe 24

Valencia 23

Osasuna 22

Granada 21

Levante 20

Villarreal 19*

Betis 19

Alavés 18

Valladolid 18

Eibar 15

Maiorca 14

Celta 13

Espanyol 9*

Leganés 6

*una partita in più

** una partita in meno