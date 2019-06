© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marca lancia una clamorosa suggestione di mercato: il ritorno di Philippe Coutinho al Liverpool. Se infatti in quel di Barcellona tutti attendono il possibile rientro di Neymar dopo l'esperienza non indimenticabile al PSG, il suo connazionale, protagonista di un'esperienza in chiaroscuro al Camp Nou, potrebbe lasciare la Spagna e tornare in Inghilterra, dove Klopp lo riaccoglierebbe a braccia aperte nel suo Liverpool.