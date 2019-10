Marca gioca il Mondiale per continenti: ecco chi schiererebbe l'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Marca, nella sua edizione online, ha chiesto ai suoi lettori di comporre la selezione ideale scegliendo solo i calciatori europei, per partecipare a una sorta di Mondiale per continenti. Alcuni risultati sono stati sorprendenti, anche se ovvi: a prevalere sono maggiormente i calciatori militanti nella Liga. Queste le scelte dei circa 15.000 votanti:

PORTIERE - Il più votato è lo sloveno dell'Atletico Madrid, Jan Oblak, che precede ter Stegen, Neuer e Kepa. Gigio Donnarumma non gode di particolare considerazione ed è all'ultimo posto tra i sette in lizza.

TERZINO DESTRO - Prevale il tifo spagnolo, quindi a vincere è Dani Carvajal, seppur di poco, davanti ad Alexander-Arnold, Kimmich e Walker.

TERZINO SINISTRO - Anche in questo caso, il preferito è un protagonista della Liga e della Roja. Jordi Alba riceve il 56% dei voti, molti in più rispetto a Robertson, Alaba e il romanista Kolarov.

DIFENSORI CENTRALI - Poche sorprese, in questo caso, perché Virgil Van Dijk e Sergio Ramos al momento danno più garanzie di Piqué, del giovane De Ligt e dell'infortunato Giorgio Chiellini.

REGISTA - Nonostante il calo di rendimento e l'età che avanza, Sergio Busquets resta un totem e supera Miralem Pjanic, che è addirittura terzo, alle spalle anche di Rodri. Chiudono due azzurri, Verratti e Jorginho.

MEZZALA - Il Pallone d'Oro in carica, Luka Modric, è solo terzo, dietro il blaugrana De Jong e Kanté. L'olandese la spunta di un soffio, chiudono Pogba, Kroos e Thiago Alcantara.

TREQUARTISTA - Quasi un plebiscito per Kevin de Bruyne, davvero senza rivali per i tanti lettori che hanno partecipato al sondaggio. Il belga annienta tutti i concorrenti, da Bernardo Silva a David Silva, fino al napoletano Fabian Ruiz, Van de Beek, Eriksen, Bruno Fernandes e il nostro Stefano Sensi.

ATTACCANTI - Cristiano Ronaldo? No, grazie. Il preferito è l'astro nascente Kylian Mbappé, con il 46% dei voti. CR7 è secondo ed è presente nella squadra ideale, in quanto il modulo scelto è il 4-3-3. L'ultimo posto resta in bilico fino alla fine, ma a spuntarla è Lewandowski su Hazard, Kane, Griezmann e Sterling.

SELEZIONE EUROPA (4-3-3): Oblak (Slovenia/Atletico Madrid); Carvajal (Spagna/Real Madrid), Sergio Ramos (Spagna/Real Madrid), Virgil Van Dijk (Olanda/Liverpool), Jordi Alba (Spagna/Barcellona); De Jong (Olanda/Barcellona), Busquets (Spagna/Barcellona), De Bruyne (Belgio/Manchester City); Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus), Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain), Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco).