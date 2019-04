"Alle Messifinali". Mundo Deportivo celebra con un gioco di parole la straordinaria prova del fuoriclasse argentino contro il Manchester United, che regala la qualificazione in semifinale del Barcellona a quattro anni dall'ultima volta. "Due gol del crack in 20 minuti indirizzano la sfida. Coutinho completa la festa con un'esultanza polemica. Oggi si saprà l'avversario: Liverpool o Porto". Nel taglio basso in prima pagina c'è spazio anche per la vittoria dell'Ajax a Torino: "Un golazo di De Ligt elimina Cristiano Ronaldo".