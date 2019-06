Mundo Deportivo titola sulla Copa America: "Carica Coutinho"

E' Coutinho l'uomo-copertina del successo del Brasile contro la Bolivia in Copa America, nella notte di ieri. "Carica Coutinho", titola Mundo Deportivo, che tesse le lodi del trequartista del Barcellona, che si rifà dopo una stagione non spettacolare. Così il suo prezzo sale e, anche in caso di cessione, il Barça si fregherebbe le mani.