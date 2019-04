Sport e i 66 gol di Messi-Suarez: "La miglior coppia d'Europa"

© foto di Simone Bernabei

"La miglior coppia d'Europa", titola stamattina il quotidiano Sport parlando del Barcellona ed in particolar modo di Leo Messi e Luis Suarez. I due hanno segnato insieme 66 gol, un record per quanto riguarda tutti i campionati europei. Messi è a quota 43, mentre Suarez a 23 e in Champions a casa del Manchester United proverà ad interrompere il suo digiuno europeo in trasferta (non segna lontano dal Camp Nou da tre anni e mezzo).