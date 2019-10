Spurs, Pochettino: "Cinque anni fa era un sogno giocare in Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La larga vittoria sulla Stella Rossa ottenuta davanti al pubblico di casa sembra aver spazzato via molte delle ombre che aleggiavano sul Tottenham dopo un avvio di stagione tutt'altro che esaltante. Per l'allenatore Mauricio Pochettino, questa vittoria è solo un punto di partenza in vista dei tanti impegni stagionali che attendono gli Spurs. Queste le dichiarazioni del tecnico nel post partita, raccolte dai media ufficiali del club londinese:

"E' una vittoria importante per i 3 punti ma anche per la nostra fiducia. La miglior medicina è vincere le partite e fare buone prestazioni. Oggi è stato fantastico. Quali sono le sensazioni dopo questa vittoria? Buone. Non ottime, perché c'è ancora tanto lavoro da fare, ma penso che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo mantenere la tranquillità, certamente è importante festeggiare la vittoria, ma sappiamo di dover lavorare sodo per migliorare. E' il primo piccolo passo quello più importante per interrompere le dinamiche negative, nel calcio lo sappiamo molto bene. Sono contento per i giocatori e per i nostri tifosi che sono stati eccezionali. L'atmosfera oggi ci ha aiutato molto e li ringrazio perché abbiamo sentito fin dal primo minuto il loro supporto.

Cosa mi ha soddisfatto di più? Tante cose, il feeling con il pubblico, la voglia di lottare della squadra, il risultato... Non dimentichiamo che 5 anni fa era un sogno anche solo giocare in Champions League. Sabato abbiamo una gara molto importante, adesso è il momento di recuperare, i ragazzi avranno un giorno libero domani e da giovedì inizieremo a pensare al Liverpool. Sarà una bella occasione per riconfrontarci con loro dopo la finale dello scorso anno, e vedere se riusciremo a mantenere la solidità che abbiamo dimostrato oggi".