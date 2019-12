Inarrestabile il Liverpool, che batte anche il Watford e si allontana ancor di più dal secondo posto, sfruttando gli stop di Leicester e Chelsea, in attesa del Manchester City. Ma The Mail on Sunday in prima pagina titola sulle parole di Klopp nel post-partita: "Vi piace guardarci soffrire, ma più partite di così è follia". E così il tabloid scrive: "La rabbia di Klopp".