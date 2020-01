Paco Alcacer ha viaggiato con il Borussia Dortmund verso il sud della Spagna, a Marbella, dove i gialloneri saranno impegnati in questi giorni per la preparazione al girone di ritorno durante questa sosta invernale della Bundesliga. Dopo l'arrivo di Haaland, però, l'ex Barcellona è sul mercato, si è offerto all'Atletico Madrid, ma la richiesta fatta dal direttore sportivo Zorc è bella alta: 40 milioni di euro. Una cifra che i Colchoneros non intendono sborsare per l'attaccante iberico. A riportarlo è la Bild.