Il fratello di Pogba: "In estate contatti con Messi, Griezmann e Zidane"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba corteggiato dal Real Madrid? A leggere le parole di suo fratello, ospite come spesso gli capita de El Chiringuito, si direbbe più che altro del Barcellona. Mathias, attaccante del Manchego, ha parlato così di suo fratello e dei contatti con altri giocatori in questa travagliata estate che lo ha visto rimanere al Manchester United: "So che ha parlato con diversi giocatori, ma non con Ramos. Sicuramente con Messi, anche se non sempre. E poi Zlatan, e ovviamente Griezmann, con cui sono compagni nella Francia. Non so niente di contatti con giocatori del Real. A sì, ovviamente Varane. E anche Zidane, certo".