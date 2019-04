Il Sun e lo psicologo Guardiola: "Lasciate che il dolore vi guidi"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Manchester City è uscito con le ossa rotte dalla partita di ritorno dei quarti di finale contro il Tottenham, ovviamente a causa di un'eliminazione inattesa e soprattutto che sembrava scongiurata dal gol di Sterling poi annullato dal VAR al 92'. Pep Guardiola, in conferenza stampa, ne ha parlato a lungo, e il Sun ha usato una delle sue frasi per titolare in prima pagina: "Lasciate che il dolore vi guidi". Un'esortazione da parte del tecnico nei confronti dei propri giocatori, che dovranno trasformare la rabbia e la delusione in energia per provare a battere proprio gli Spurs nella partita di oggi in Premier, decisiva per la vittoria del titolo.