Il punto della Ligue 1 - Neymar trascina il PSG. Angers e Nantes seconde

L'8ª giornata della Ligue 1 registra il ritorno al successo della capolista PSG che, grazie al solito Neymar (3 reti in 4 partite), vince 1-0 fuori casa contro il Bordeaux. Vittoria esterna anche per il Nantes di Gourcuff che, sfruttando l'autorete di Marçal, supera 1-0 il Lione agganciando al 2° posto in classifica l'Angers che, tra le mura amiche del "Jean Bouin", pareggia 1-1 contro l'Amiens. Stesso identico risultato tra Nizza e Lille, così come tra Marsiglia e Rennes, mentre il Tolosa, grazie alla rete al 90'+6 di Koulouris, strappa un'importante 2-2 fuori casa contro il Metz.

Il quadro dei risultati di giornata, infine, si conclude con le vittorie in trasferta di Digione (2-1 in rimonta sul Reims) e Saint-Étienne (1-0 sul Nimes) oltre a quelle casalinghe di Strasburgo e Monaco, che battono rispettivamente 1-0 il Montpellier e 4-1 il Brest.

Ligue 1 Conforama 2019/2020

8ª Giornata

Sabato 28 Settembre

Ore 13:30 - Lione-Nantes 0-1

Ore 17:30 - Bordeaux-PSG 0-1

Ore 20:00 - Angers-Amiens 1-1

Ore 20:00 - Metz-Tolosa 2-2

Ore 20:00 - Monaco-Brest 4-1

Ore 20:00 - Nizza-Lille 1-1

Ore 20:00 - Reims-Digione 1-2

Domenica 29 Settembre

Ore 15:00 - Strasburgo-Montpellier 1-0

Ore 17:00 - Nimes-Saint-Étienne 0-1

Ore 21:00 - Marsiglia-Rennes 1-1

Classifica: PSG 18, Angers 16, Nantes 16, Lille 14, Marsiglia 13, Nizza 13, Bordeaux 12, Rennes 12, Reims 11, Montpellier 11, Lione 9, Monaco 9, Strasburgo 9, Tolosa 9, Nimes 8, Amiens 8, Metz 8, Brest 8, Saint-Etienne 8, Digione 5.