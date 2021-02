Da Milik al colpo Diatta passando per i prestiti illustri. La top 11 dei trasferimenti in Ligue 1

Pochi soldi, tantissimi prestiti e una manciata di acquisti. E' il sunto di quanto accaduto in Ligue 1 in questo mese di gennaio, caratterizzato da un mercato modesto come nel resto d'Europa.

Tra i pali nella nostra top undici abbiamo scelto il polacco Marcin Bulka: rientrato dal prestito al Cartagena, il PSG l'ha girato in prestito allo Chateauroux, in Ligue 2. Al centro della difesa a quattro c'è il Nizza, che ha portato in Francia due giocatori che non avevano spazio all'Arsenal e al Barcellona: Saliba e Todibo. I laterali uno di spinta come Pol Lirola, passato dalla Fiorentina all'OM, e un centrale adattato al ruolo, ovvero Cissé del Saint-Etienne.

Nel centrocampo a tre c'è l'acquisto più costoso per ciò che riguarda il mercato francese in questo gennaio, ovvero Krepin Diatta: il Monaco l'ha pagato 20 milioni di euro per portarlo nel Principato. Poi Seri, che ha lasciato il Fulham per il Bordeaux, e Ntcham, acquisto che ha portato addirittura alle dimissioni di Villas-Boas.

Attacco pesante composto da Milik, ex attaccante del Napoli, Slimani e Modeste. Ecco la nostra top 11.

Marcin Bulka (dal PSG allo Chateauroux in prestito)

Pol Lirola (dalla Fiorentina all'OM in prestito con diritto di riscatto)

William Saliba (dall'Arsenal al Nizza in prestito)

Jean-Clair Todibo (dal Barcellona al Nizza in prestito con diritto di riscatto)

Pape Abou Cissé (dall'Olympiacos al Saint-Etienne in prestito con diritto di riscatto)

Krépin Diatta (dal Club Brugge al Monaco per 20 milioni di euro)

Olivier Ntcham (dal Celtic all'OM in prestito con diritto di riscatto)

Jean Michaël Seri (dal Fulham al Bordeaux in prestito)

Arkadiusz Milik (dal Napoli all'OM per nove milioni di euro più bonus)

Islam Slimani (dal Leicester all'OL in prestito)

Anthony Modeste (dal Colonia al Saint-Etienne in prestito)