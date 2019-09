Il punto sulla Liga - Passo falso dell'Atletico Madrid. Siviglia in vetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 4ª giornata de LaLiga registra la prima sconfitta dell'Atlético Madrid de "el Cholo" Simeone che, fuori casa, cade sorprendentemente sotto i colpi della Real Sociedad (reti di Monreal e di Odegaard) consentendo al Siviglia di Lopetegui, capace di andare a vincere in trasferta sul campo dell'Alavés, di portarsi in vetta alla classifica grazie alle rete messa a segno da Jordán al Mendizorrotza.

Alle spalle dei Colchoneros scala posizioni in classifica il Real Madrid di Zidane. I Blancos, dopo aver vinto per 3-2 contro il Levante (doppietta di Benzema e rete di Casemiro), agganciano al 3° posto l'Athletic Bilbao di Garitano che, fermato sullo 0-0 dal Maiorca, inizia a sentire il fiato sul collo del Barcellona. Gli uomini di Valverde, nonostante siano privi dell'infortunato Messi, rifilano infatti un pesante 5-2 al Valencia grazie alle reti di Ansu Fati (2° gol in 3 partite ne LaLiga per il classe 2002 prodotto della Masia), De Jong, Piqué ed alla doppietta de "el Pistolero" Suárez.

Vittorie anche per il Granada di Martínez e l'Espanyol di Gallego che, entrambe in trasferta, s'impongono rispettivamente sui campi del Celta Vigo e dell'Eibar mentre Leganés, Valladolid e Real Betis pareggiano, nell'ordine, contro Villarrel, Osasuna e Getafe.

LaLiga Santander 2019/2020

4ª Giornata

Venerdì 13 Settembre

Ore 21:00 - Maiorca-Athletic Bilbao 0-0

Sabato 14 Settembre

Ore 13:00 - Real Madrid-Levante 3-2

Ore 16:00 - Leganés-Villarreal 0-0

Ore 18:30 - Real Sociedad-Atlético Madrid 2-0

Ore 21:00 - Barcellona-Valencia 5-2

Domenica 15 Settembre

Ore 12:00 - Eibar-Espanyol 1-2

Ore 14:00 - Alavés-Siviglia 0-1

Ore 16:00 - Celta Vigo-Granada 0-2

Ore 18:30 - Valladolid-Osasuna 1-1

Ore 21:00 - Real Betis-Getafe 1-1

Classifica: Siviglia 10, Atlético Madrid 9, Real Madrid 8, Athletic Bilbao 8, Barcellona 7, Granada 7, Real Sociedad 7, Levante 6, Osasuna 6, Villarreal 5, Alavés 5, Valladolid 5, Valencia 4, Maiorca, 4, Real Betis 4, Celta Vigo 4, Espanyol 4, Getafe 3, Eibar 1, Leganés 0.