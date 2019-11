Il West Ham si prepara alla sfida di sabato contro il Tottenham, la prima di José Mourinho sulla panchina degli Spurs. L'account Twitter del club ha preparato per l'occcasione una clip nella quale si ricordano le due sconfitte subite dallo Special One contro gli hammers: la prima nel 2015 alla guida del Chelsea, la seconda lo scorso 29 settembre, quando col suo Manchester United finì ko per 3-1.

See you Saturday, Jose 😉 pic.twitter.com/WW3mrfgWmm — West Ham United (@WestHam) November 20, 2019