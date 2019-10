© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È crisi del gol in Spagna. Lo evidenzia l'edizione online di as, che ha messo a confronto i numeri della Liga dopo l'ottava giornata di campionato. In decrescita costante, negli ultimi anni: fin qui, solo 200 gol siglati, con una proiezione finale di 950 marcature complessive. È la quarta stagione consecutiva che fa segnare un trend negativo, dai 264 del 2016-2017 in poi.

I gol in Spagna dopo 8 giornate

2015-2016: 202 gol totali. Media gol a partita: 2,74. Proiezione finale: 1043.

2016-2017: 264 gol totali. Media gol a partita: 2,94. Proiezione finale: 1118.

2017-2018: 222 gol totali. Media gol a partita: 2,69. Proiezione finale: 1024.

2018-2019: 214 gol totali. Media gol a partita: 2,59. Proiezione finale: 983.

2019-2020: 200 gol totali. Media gol a partita: 2,5. Proiezione finale: 950.