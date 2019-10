Gareth Southgate dovrà rinunciare a Fabian Delph per le prossime sfide di qualificazione a Euro2020 della sua Inghilterra, che affronterà Repubblica Ceca e Bulgaria. Il centrocampista dell'Everton si è infortunato nel match di sabato contro il Burnley e non sarà sostituito.

An update to the #ThreeLions squad that's reporting to @StGeorgesPark today: https://t.co/BXtAglx96O

— England (@England) 7 ottobre 2019