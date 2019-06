Inghilterra, Kane ritrova gli avversari Reds: "Ma qua siamo tutti amici"

Dal ritiro dell'Inghilterra, in vista della fase finale della Nations League, il capitano Harry Kane ha parlato dell'immediato incontro in Nazionale con gli 'avversari' del Liverpool (Henderson, Alexander-Arnold e Joe Gomez): "Abbiamo un grande rapporto, anche se giochiamo per club diversi. Quando veniamo qua siamo concentrati solo ed esclusivamente sulla Nazionale. Lo staccare dal club è una cosa naturale e quando siamo in ritiro con la Nazionale siamo tutti grandi amici".