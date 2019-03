© foto di Imago/Image Sport

Il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha parlato dopo il successo per 5-0 contro la Repubblica Ceca, soffermandosi principalmente sulla prova di Sterling, autore di una tripletta: "E' stato elettrico per tutta la notte, ma lo avevo già visto così durante la settimana di allenamenti. E' stata davvero una grande serata per lui. E' maturato come calciatore e come persona, ora ha fame di gol e gioca spensierato, senza pensare troppo".