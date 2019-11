© foto di Imago/Image Sport

Gareth Southgate è intervenuto ancora una volta sulla situazione controversa che vede coinvolti Raheem Sterling e Joe Gomez auspicandosi una chiusura del caso: "La cosa piacevole per me è che lo abbiamo riportato in campo. Il tweet che Raheem ha fatto l'altra sera è stato una vera chiusura dell'intero incidente. Domani riportiamo Raheem in campo. Giovedì abbiamo vinto la partita e ora non vediamo l'ora di giocare l'altra. Stamattina alla fine abbiamo riso per la ridicolità di come alla fine è dovuto tornare a casa".