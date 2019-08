© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stop al razzismo e agli insulti su Twitter. Il caso Pogba, insultato dopo l'errore dal dischetto nel match contro il Wolverhampton, ha creato un dibattito interessante in Inghilterra. Sono stati giorni complicati per i calciatori del campionato inglese, visto che anche Tammy Abraham del Chelsea aveva subito lo stesso trattamento dopo l'errore in Supercoppa contro il Liverpool.

Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, una delegazione di Twitter incontrerà il Manchester United per poter discutere di quanto accaduto: anche il noto social network condanna l'accaduto e verranno presi provvedimenti nei confronti dei responsabili.