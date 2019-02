© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter rifila il poker al Rapid Vienna e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il successo è il nuovo capitano Samir Handanovic a commentare il match ai microfoni di Sky Sport: "La fascia da capitano? Non è un titolo nobiliare o un trofeo ma una grande responsabilità. Qui all'Inter è anche un privilegio. Per me è importante ma spero soprattutto di dare una mano ai miei compagni. Non serve solo una fascia, ma 5-6 giocatori che trascinino il gruppo. Non è cambiato nulla, continuo a comportarmi come prima ma quello di un capitano è sotto la lente di ingrandimento. Se ci sarà bisogno, ma spero di no, farò quel che deve fare un capitano".

Una vittoria facile? "Nel calcio di oggi nulla è scontato, soprattutto se sottovaluti l'avversario. Adesso sembra tutto facile, ma non lo era. L'Inter è cresciuta ma abbiamo ancora margini di miglioramento. Il gruppo è compatto"

Spazio per tutti. "L'importante è che anche chi è fuori si alleni al massimo. I ragazzi che hanno giocato meno, si sono fatti trovare pronti in Eurpoa. Ci sono tante partite e avremo bisogno di tutti".

Cosa manca al salto di qualità? "E' una domanda per i nostri direttori o allenatore. Non posso pensare a quel che manca ma solo remare tutti insieme dalla stessa parte per vincere".