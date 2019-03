© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Gabriele Gravina, presidente federale, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia contro la Finlandia. "Questa sera dobbiamo registrare una partenza positiva, il risultato è importante. Spinge ancora sull'entusiasmo che abbia coltivato negli ultimi mesi, l'accoglienza di questo pubblico è una cornice straordinaria per questi ragazzi. La storia di questa Nazionale è una nuova storia, che piace. I margini di miglioramento ci sono, questo spetterà a Mancini che dovrà trovare le giuste note per poter crescere. Martedì abbiamo la seconda gara e a giugno affronteremo le altre. E' un percorso lungo e difficile. Kean ha risposto in maniera convincente".