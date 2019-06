Jovic: "Mi piacerebbe giocare con Benzema. Ho sempre tifato Real"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le poche parole rilasciate davanti ai dirigenti del club, Luka Jovic è stato ufficialmente presentato dal Real Madrid al Santiago Bernabeu davanti ai tifosi in festa, prima di recarsi in sala stampa, dove ha risposto alle domande dei giornalisti. Queste le sue dichiarazioni: "Un amico di mio padre mi ha regalato una maglia del Real quando ero bambino, sono sempre stato tifoso perché è la squadra più grande del mondo. Sono felice di essere qui, non sono a conoscenza di altre offerte, se n'è occupato il mio agente. Quando mi ha detto del Real, ho accettato immediatamente".

Compagni di squadra e obiettivi - "Benzema è uno dei migliori attaccanti al mondo, è arrivato qui quando io avevo 11 anni, posso solo imparare da lui e dagli altri. Spero di poter giocare con lui. Ronaldo era il mio idolo da bambino. I gol? Farò del mio meglio in ogni partita. Non ho ancora parlato con il mister, in Germania ho giocato sia da solo in attacco che con un'altra punta. Sono qui per giocare e lottare. Non ho pensato a quanto segnerò, sarebbe bello ripetere i numeri dello scorso anno. La Liga è il miglior campionato insieme alla Premier, spero di fare bene. L'ultimo anno non è stato buono per il Real, spero che il prossimo sia fantastico".