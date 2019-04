Nonostante il sesto gol in questa edizione della Champions League, Cristiano Ronaldo non è riuscito a spezzare la maledizione della Juventus, che è stata eliminata dall'Ajax nei quarti di finale. "Il gioco degli olandesi incanta l'Europa. L'Ajax elimina Cristiano", è il titolo scelto da AS. Spazio anche alla vittoria del Barcellona: "Messi balla e De Gea canta. Grande prestazione e doppietta per l'argentino, errore clamoroso del portiere della Spagna".