Klopp: "Bentornato Mourinho! Pochettino? Le cose cambiano in fretta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp ha dato il bentornato a José Mourinho su una panchina di Premier League: "Bentornato José! È bello che sia tornato. Dall'altra parte non c'è più Mauricio (Pochettino, ndr) e questo dimostra quanto le cose cambino velocemente. Cinque mesi fa abbiamo giocato contro in finale di Champions League. Quando l'ho saputo, all'inizio non ci potevo credere".