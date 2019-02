© foto di Giulia Borletto

Patrick Kluivert, dirigente ed ex centravanti, ha parlato di Frenkie De Jong, centrocampista dell'Ajax già acquistato dal Barcellona per la prossima stagione: "Frenkie De Jong è un ottimo giocatore. Ha 21 anni e lo conosco da tempo visto che giocava con mio figlio Justin nelle giovanili dell'Ajax. Già lì vedevi la sua forza, il controllo di palla. Sapeva già dove giocarla. Cerca sempre la verticalità nei passaggi, ma quando ha spazio sa essere molto rapido palla al piede. Un grande acquisto per il Barcellona, farà divertire i tifosi. Il suo stile di gioco è perfetto per la squadra catalana".