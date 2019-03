© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct dell'Olanda Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Germania, soffermandosi anche sui giocatori convocati arrivati dalla Serie A: "Vedo i miei ragazzi convinti di poter fare bene, la Germania ha grandi giocatori ma per noi è una partita importante. De Vrij non è al 100%, ha qualche problema di pubalgia. Hateboer? Posso capire i dubbi, visto che nella pre-lista c'era Janmaat e non lui. Abbiamo parlato con entrambi i ragazzi e quindi fatto una scelta. Janmaat non era al meglio e io avevo bisogno di un giocatore pronto, al 100%, per questo ho chiamato Hans".