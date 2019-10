L'apertura di Sport: "Rakitic via a gennaio, su di lui Milan, Inter e Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si occupa di Nazionale ma di Barcellona il quotidiano catalano che mette Rakitic in prima pagina: "Rakitic a gennaio", titola Sport e poi spiega: "Il Barça ha previsto di mettere il croato sul mercato invernale visto l'interesse di Milan, Inter e Juve. Non è indispensabile per Valverde e il club considera che può essere l'ultima opportunità per guadagnare una buona cifra dalla sua cessione".