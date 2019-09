© foto di J.M.Colomo

L'Atlético Madrid è la squadra del popolo di Madrid, e allora cosa è il Real? È questa la domanda che è stata rivolta oggi a Zinedine Zidane, allenatore delle merengues, nella conferenza stampa alla vigilia del derby: "Non voglio entrare nell'argomento. So che in questo club la gente si sveglia presto e lavora sodo. Se poi alcuni definiscono il Real la squadra di ricchi e l'Atletico quella del popolo non potrò mai cambiarlo. Io voglio solo essere orgoglioso dei miei giocatori".

Più tardi nel corso della serata, a Diego Simeone, allenatore dell'Atletico, è stato chiesto un commento sulle parole del suo rivale: "Penso che Zidane abbia spiegato perfettamente il perché non capisce il nostro appellativo di squadra del popolo, non è necessario aggiungere altro".