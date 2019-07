In Premier League non ci sono solo le big pronte ad investire decine di milioni di euro per rinforzare le proprie rose. Secondo il Daily Mail, per esempio, anche l'Everton è fra le squadre che stanno seguendo Wilfried Zaha del Crystal Palace. I Toffees per convincere il club proprietario del cartellino e battere la concorrenza dell'Arsenal stanno pensando di mettere sul piatto una proposta da 90 milioni di euro.