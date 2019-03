© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gary McAllister, ex centrocampista del Liverpool e attuale vice di Gerrard ai Rangers Glasgow è stato vittima la notte scorsa di una violenta aggressione nel centro della città di Leeds. Secondo quanto riportato da The Sun l'ex giocatore scozzese era uscito per cenare con sua moglie Hailey ed è stato violentemente aggredito mentre aspettava il taxi per tornare a casa. McAllister è stato trasportato in ospedale dove gli è stato suturato il labbro con dieci punti. La moglie ha riportato invece ferite al polso nel tentativo di bloccare gli aggressori che si sono poi messi in fuga prima dell'arrivo della polizia.