© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Barça è colpevole per lo spostamento del Clasico". L'ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha espresso la sua sul rinvio della super sfida contro il Real Madrid, dovuta all'escalation della situazione in Catalunya. "Penso che si sarebbe dovuto giocare questo weekend, le circostanze non erano tanto eccezionali da cambiare la date. Queste partite hanno sempre bisogno di adattamenti particolari per assicurare la sicurezza.

Il club ha sbagliato, ha posto la politica davanti a una partita che storicamente ha sempre avuto una sua connotazione politica. Invece hanno criminalizzato un movimento. In qualsiasi manifestazione ci sono degli scontri, esagerarli mi sembra un grande errore. Tra l'altro, il Real Madrid non si era opposto a giocare".