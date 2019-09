L'inno di Andorra prima di Francia-Albania. Griezmann: "Scioccante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri sera allo Stade de France è andato in scena un episodio abbastanza imbarazzante, dato che prima della partita tra Francia e Albania (poi terminata 4-1, ndr) è risuonato l'inno nazionale di Andorra (prossima avversaria dei Bleus) al posto di quello albanese. Silenzio e imbarazzo tra i presenti, soprattutto - comprensibilmente - tra gli ospiti. A fine gara ha commentato l'accaduto anche Antoine Griezmann, il quale, come da consuetudine, non ha avuto peli sulla lingua: "Scioccante. Se fosse successo a noi ci saremmo rimasti molto male, abbiamo aspettato un po' ma questi sono episodi che non devono ripetersi".