Le aperture dall'Inghilterra - Sarri, resta o va via? Juve alla finestra

© foto di Marco Frattino

Le prime pagine inglesi sottolineano la situazione in casa Chelsea, con Maurizio Sarri che ieri ha parlato in conferenza senza voler dare certezze sul futuro. "Vorrei continuare in Inghilterra, parlerò col club. Dove mi vedo la prossima settimana? Al mare", le parole del mister ex Napoli. Tuttavia ha aggiunto: "Me ne vado subito se il mio futuro dipende da una partita", con riferimento alla finale di Europa League di mercoledì a Baku contro l'Arsenal. La Juventus, intanto, resta sulle sue tracce. Il Daily Telegraph, il Daily Mail, Metro e Daily Star, infatti, nelle proprie aperture sportive riportano le parole del mister dei Blues.