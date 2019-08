Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi venerdì 23 agosto:

Daily Express

"Raul just the job in Italy" - Spazio alla vittoria del Wolverhamtpon sul campo del Torino, il club inglese ha trionfato 3-2 ipotecando la qualificazione. Ora la squadra di Nuno Espirito Santo ha due risultati su tre a disposizione.

Mirror Sport

"Europa League, Torino-Wolverhampton 2-3" - I Wolves hanno conquistato un importante successo sul campo dei granata, giovedì 29 agosto ci sarà la sfida di ritorno.

Star Sport

"Mesut è tornato ad essere un Gunner" - Il tedesco è tornato ad allenarsi con l'Arsenal, probabile il suo esordio nella gara contro il Liverpool di domani.