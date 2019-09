Le aperture in Inghilterra - Pep difende Bernardo. Tempesta Pochettino

© foto di Alessio Del Lungo

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 28 settembre 2019:

Daily Mail

"Pep difende Bernardo"

Apertura con il chiaro riferimento alla vicenda tra Bernardo Silva e Mendy. Spunta un nuovo video del 2018 con un'altra battuta del portoghese nei confronti del francese e nuove accuse verso l'esterno d'attacco del City. Guardiola prende ancora le difese del suo calciatore.

Guardian

Solskjaer: "Non ho mai detto che sarebbe stato facile".

Queste le parole dell'allenatore del Manchester United riportate nel taglio alto della prima pagina. Il norvegese si è comunque detto ottimista che i tifosi siano dalla sua parte mentre prepara il match di lunedì contro l'Arsenal.

Independent

"Guardiola raddoppia".

L'allenatore del Manchester City difende, per la seconda volta, il suo giocatore Bernardo Silva definendolo una persona eccezionale. La FA sta investigando circa la comparazione che il calciatore fece su Twitter tra il compagno di squadra Mendy e la mascotte spagnola del brand di confetti Conguitos.

Mirror

"What a twit!"

Gioco di parole in apertura in merito al tweet offensivo di Bernardo Silva che ha coinvolto il compagno di squadra Mendy. Le scuse alla FA, che giudica l'episodio come razzismo, potrebbero non salvarlo da una squalifica di sei giornate.

Sun

"Tempesta su Pochettino"

Il riferimento del quotidiano inglese è alla lista nera che avrebbe stilato l'allenatore degli Spurs e che, una volta scoperta, ha mandato su tutte le furie le stars della squadra.