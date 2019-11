Di seguito le aperture inglesi di oggi martedì 5 novembre 2019

DAILY MIRROR

"Trauma"

Si continua a parlare del brutto infortunio occorso ad André Gomes nel match fra Everton e Tottenham. In particolare le attenzioni si concentrano su Son, attaccante coreano degli Spurs, descritto come ancora sotto shock dopo l'intervento che ha causato la rottura della tibia al centrocampista rivale. "Il club - si legge - ha offerto al calciatore un consulente che lo segua in questo momento". Per questo motivo Son non dovrebbe essere convocato per la sfida di Champions League del Tottenham in quel di Belgrado contro la Stella Rossa.

DAILY EXPRESS

"Klopp risponde alle accuse"

Nella settimana che porterà il Liverpool al big match di Premier League contro il City Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, ha voluto rispedire al mittente le accuse di essere un tuffatore arrivate nei confronti di Sadio Mane.

DAILY STAR

"Mane non è un tuffatore"

Anche qui il tema primario è la difesa di Jurgen Klopp al suo giocatore Sadio Mane accusato di essere un cascatore dopo la gara di Premier League contro l'Aston Villa.

"Chelsea pronto a spendere"

Si parla anche del Chelsea e del prossimo mercato di gennaio. Qualora i Blues vedessero interrotta la sospensione ad operare nella finestra invernale da parte della FIFA sarebbero pronti dei maxi investimenti per rafforzare la rosa di Frank Lampard.