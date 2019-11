© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sui tabloid inglesi tiene banco il caso Sterling-Gomez con l'attaccante del Manchester City che salterà la prima sfida dell'Inghilterra contro il Montenegro questa sera a Wembley per "punizione" dopo lo scontro con il giocatore del Liverpool in allenamento, ma tornerà in campo nella gara di domenica contro il Kosovo.

Daily Mirror

"Strop and go"

Southgate ha dichiarato di aver deciso di punire Sterling per lo scontro con Gomez, ma ha anche dichiarato che l'attaccante del City tornerà regolarmente in campo contro il Kosovo. Uno stop a metà che fa discutere i media inglesi.

Sun

"Ding, ding! Raheems torna per il secondo round".

Southgate ha parlato in conferenza dichiarando: "Meritava di essere punito ma ha reagito brillantemente, si è allenato benissimo e giocherà dal primo minuto contro il Kosovo".