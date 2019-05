Le aperture in Spagna - Messi ferito, Copa terapia. Perdono o sogno?

Giornata importante per la stagione odierna in Spagna, dove Barcellona e Valencia si contenderanno l'ultimo trofeo rimasto in palio, la Copa del Rey. E sulle edizioni di oggi dei quotidiani locali ovviamente si parla soprattutto di questo.

Marca - "Trono di Spade, episodio finale", titola Marca cavalcando l'onda delle celebre serie televisiva che tutti stanno seguendo in questo periodo. Il Barcellona cerca la sui quinta Copa consecutiva, mentre il Valencia vorrebbe un titolo nell'anno del centenario.

As - L'altro quotidiano della capitale, As, si sofferma sul significato che questa Copa vorrebbe dire per l'una e per l'altra squadra: "Copa del perdono o Copa del sogno".

Mundo Deportivo - "Messi ferito, Copa come terapia". E' questo il titolo invece di Mundo Deportivo, quotidiano catalano, che più che incentrare il proprio primo piano sull'atto finale tra Barcellona e Valencia si focalizza sulla Pulga, ancora ferita dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Sport - Anche sull'altro quotidiano di Barcellona si parla di Leo Messi, che difende il suo allenatore. "Messi si bagna per Valverde", scrivono i catalani, riportando le paorle dell'argentino in occasione della sua sesta Scarpa d'Oro.