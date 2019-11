Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 12 novembre 2019:

As

"Magari resto al Madrid tutta la vita"

Intervista esclusiva di Rodrygo che parla del suo grande inizio al Real.

Marca

"Miracolo in Galles"

Bale si allena con totale normalità con la sua selezione sin dal primo giorno. Da quando si è infortunato con la Nazionale lo scorso 13 ottobre, invece, non si è mai allenato in 29 giorni col Real Madrid.

Mundo Deportivo

"Neymar insiste"

Dopo una nuova tappa a Barcellona, ha ribadito ai senatori della squadra di voler tornare. Adesso si prepara per la sfida di Champions col suo PSG a Madrid contro il Real Madrid.

Sport

"Piano Griezmann"

Il Barcellona cerca soluzioni per migliorare il rendimento del francese. E si parla anche di Cristiano Ronaldo, il cui rendimento è definito "in caduta libera".