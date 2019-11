Di seguito le aperture spagnole di oggi lunedì 4 novembre 2019. Sette squadre raccolte in tre punti e una sorprendente capolista: la Real Sociedad, che vincendo a Granada agguanta al comando Barcellona e Real Madrid.

Marca

"Come ai tempi di Arconada"

Real Sociedad prima, non succedeva dalla stagione 1981-82 quando i baschi arrivarono a vincere il campionato.

As

"La fine del bipartito"

Sette squadre si giocano il comando de LaLiga. Real Sociedad al comando grazie alla doppietta di Portu a Granada.

Mundo Deportivo

"Due facce"

Analisi Barcellona. La squadra di Valverde si mostra bipolare in questa stagione: tanto solida in casa quanto fragile in trasferta.

Sport

"Koeman solo Barça"

Il tecnico olandese ha chiarito che lascerà la panchina della Nazionale olandese solo per il Barcellona. Ha sempre espresso il suo desiderio di allenare il club blaugrana e può avvalersi di una clausola che gli permette di liberarsi dopo gli Europei.