Le aperture in Spagna - Valverde resta e il Real si avvicina a Mendy

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 17 maggio 2019:

As

"Il Real Madrid va per Mendy"

È una richiesta di Zidane. Le trattative sono molto avanzate. Il prezzo si aggira sui 50 milioni. Esterno sinistro del Lione, 23 anni.

Sport

"Se queda"

Ossia, "resta". Il riferimento è a Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona protagonista di due Liga vinte ma altrettanti flop in Champions League. Il presidente Josep Maria Bartomeu pone fine ai rumors e assicura la permanenza dell'allenatore anche per la prossima stagione. "È il tecnico che vogliamo, ha un contratto e siamo felici. Il suo progetto è a medio-lungo termine".

Mundo Deportivo

"Grazie, Leo"

Messi ha ricevuto la croce di Sant Jordi dalle mani del presidente della Generalitat. Si distingue non solo per la sua eccellenza sportiva ma anche per essere esempio di comportamento. Accompagnato dalla sua sposa si è mostrato umile.

Marca

"Spagna, con il vento a favore"

La nazionale femminile ultima la sua messa a punto prima della grande sfida: il Mondiale di Francia.

Estadio Deportivo

"Si segue la pista Centurion"

Dall'Argentina accostano l'attaccante del Racing al Betis. Il giocatore cambierà squadra questa estate e ha offerte anche dal Messico.

Mundo Deportivo - Paesi Baschi

"Non ho motivi per andarmene"

Januzaj assicura che non ha intenzione di andarsene e che la cosa normale è che il club voglia la sua permanenza.

Super Deporte

"La bestia"

Il riferimento è a Geofrey Kongogbia, il quale si sta allenando duramente per essere disponibile per le ultime due partite del Valencia, che possono valere l'accesso alla Champions League e la vittoria in Copa del Rey, dove c'è una finale da giocare contro il Barcellona.