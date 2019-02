Le pagelle del Barça - Busquets monumentale, Suarez mal di Champions

Risultato finale Lione-Barcellona 0-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ter Stegen 6.5 - Devia in corner l'occasione di Aouar, annulla la sassata di Terrier. Non si distrae nella ripresa e risponde presente alle offensive francesi.

Semedo 6 - Il terzino garantisce una buona spinta offensiva sulla corsia destra, disimpegnandosi bene in avanti ma garantendo la giusta copertura in ripiegamento.

Piqué 6.5 - La colonna portante della difesa blaugrana non sbaglia un pallone. Sbarra la strada a Dembelé, risultata impeccabile in contrasto e in chiusura.

Lenglet 6 - In pieno controllo della gara, sempre al posto giusto quando serve. Va un po' in affanno quando Dembelé alza i ritmi ed è costretto a qualche fallo.

Alba 6.5 - Più timido all'inizio poi sfoggia le proprie qualità. Corsa sulla fascia, punta il fondo e sforna un'infinità di cross. Spara un sinistro vicino all'incrocio.

Rakitic 5.5 - Dialoga poco con Sergi Roberto, concedendosi anche una conclusione ben poco fortunata. Mancano i suoi inserimenti e il raccordo con l'attacco.

Busquets 6 - Ha il compito di dettare i tempi di gioco, lo fa con precisione. Si incarica di marcare a uomo Depay e riesce a negargli ogni spazio di manovra.

Sergi Roberto 5.5 - Quando riceve palla non riesce mai a inventare qualcosa di diverso. Sembra mancargli il cambio di passo, una gomitata al volto complica il finale. (Dall'81' Vidal s.v.).

Messi 6 - Non è semplice essere pericolosi, è costretto a decentrarsi troppo. Dispensa colpi di qualità ma spesso sembra predicare nel deserto perché i compagni non gli vanno dietro.

Suárez 5.5 - Non riesce proprio a segnare in questa Champions e un po' è anche colpa sua. Clamoroso il tiro sparato alto ma vivacissimo nel finale.

Dembélé 6 - Propositivo ma poco puntuale, scuipa un paio di occasioni nel primo tempo. Nel complesso una buona gara ma non lucida negli ultimi metri. (Dal 67' Coutinho 6 - Non sta vivendo un bel momento ma entra con un buon piglio in partita. Ben presente in area).