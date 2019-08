Le pagelle del Barcellona - Fati niño maravilla, Arthur esuberante

Risultato finale: Osasuna-Barcellona 2-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ter Stegen 6,5 - Salva il risultato sul momentaneo 2-1 con una gran parata su tiro al volo di Villar. Nessun altro intervento complicato, ma tanto lavoro per il portiere blaugrana.

Semedo 5,5 - In ritardo sulla marcatura di Torres in occasione del gol del vantaggio dell'Osasuna in apertura di primo tempo. Valverde lo sostituisce per giocarsi la carta a sorpresa Fati. Dal 1' s.t.: Ansu Fati 7 - Ottimo impatto sulla partita per il sedicenne talento blaugrana: inserimento micidiale e gol dopo appena 6 minuti dal suo ingresso. Nel complesso vivacizza un attacco fino a quel momento piuttosto statico.

Piqué 6 - Non sfoggia la sua solita sicurezza di fronte alle sfuriate dell'Osasuna ma è comunque efficace in copertura. Il tocco di mano che causa il rigore è involontario, ma secondo il nuovo regolamento l'arbitro assegna giustamente la massima punizione.

Lenglet 6 - Gli attaccanti avversari non concedono tregua e la difesa blaugrana è costantemente impegnata a contenere la manovra dell'Osasuna. Si fa trovare pronto quando serve.

Alba 6 - Non una prestazione memorabile, limita le sue incursioni in avanti a beneficio della copertura soprattutto sulle velenose incursioni di Brandon.

Sergi Roberto 6 - Nel primo tempo in posizione di mezz'ala non brilla, mentre dopo l'ingresso di Fati arretra in posizione di terzino e riesce ad esprimersi con più efficacia anche in fase di spinta.

Busquets 6 - Agisce piuttosto arretrato e, soprattutto nel finale, risulta un po' frenato dalla stanchezza. Lascia l'iniziativa di costruzione a De Jong.

De Jong 6,5 - Gestisce con grande attenzione tutto il traffico del centrocampo e cerca sempre la soluzione più produttiva per servire i compagni in attacco. Ragioniere. Dal 38' s.t.: Vidal A. n.g - Pochissimi minuti in cui non ha l'occasione per mettersi in evidenza.

Pérez 6,5 - Crea alcune delle opportunità più pericolose per il Barça: assiste ottimamente Fati con un cross telecomandato per l'1-1 e nel finale chiama Martinez ad un intervento spregiudicato in uscita bassa per fermare la sua corsa verso la porta. Ispirato.

Griezmann 5,5 - Poco servito, ma anche talvolta avulso dalla manovra. Nella ripresa con l'ingresso di Fati e Arthur partecipa più attivamente.

Rafinha 6 - Cerca di dare profondità alla manovra del Barcellona nelle prime fasi in cui la squadra appare piuttosto appannata e priva di idee. Dal 9' s.t.: Arthur 7 - Anche il secondo cambio di Valverde si rivela azzeccatissimo: la sua esuberanza mette in difficoltà la difesa dell'Osasuna, che finisce per concedergli lo spazio per trafiggere Martinez.