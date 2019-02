Risultato finale: Real Madrid-Barcellona 0-3

Ter Stegen 7 - Su questa semifinale di Copa del Rey c'è impressa la sua firma oltre le reti di Suarez, parata salva risultato su Reguilon prima dello show blaugrana e sempre preciso negli interventi.

Semedo 5 - Sicuramente avrà qualche giramento di testa in marcatura su Vinicius Jr, il brasiliano lo manda spesso in confusione. Poteva e doveva fare meglio risultando il peggiore in campo dei blaugrana nonostante il passaggio del turno.

Lenglet 6,5 - Nel primo tempo salva un gol praticamente fatto di Vinicius Jr mettendosi con il corpo tra porta e pallone, qualche disattenzione nella ripresa ma dà la sensazione di affidabilità e solidità.

Piqué 6 - Stava per regalare il vantaggio al Real Madrid dopo un'uscita palla al piede da evitare, meglio con il passare dei minuti. Non perfetta l'intesa con Lenglet ma nella seconda parte di gara sbaglia poco o nulla.

Jordi Alba 6,5 - L'arma in più del Barcellona in fase di possesso, lo spagnolo affonda spesso lungo la corsia mancina. Dialoga benissimo con Dembele lanciandolo in profondità nell'azione della prima rete blaugrana.

Sergi Roberto 5,5 - Viene inserito da Valverde per dare una mano in fase difensiva a Semedo, entrambi soffrono le scorribande del giovani Reguilon e Vinicius Jr. Poteva svolgere meglio il compito assegnato.

Busquets 6,5 - La diga del centrocampo del Barcellona, uno dei giocatori più utili nell'economia del gioco della squadra di Valverde. Diversi i contrasti vinti, il collante prezioso tra i reparti. (Dal 86' Arthur sv).

Rakitic 6 - Lavoro più di contenimento che di qualità per il croato, mostra i muscoli in più di un'occasione. Calciatore utile per ogni stagione, affidabile come pochi il vice campione del mondo che vince il duello contro il connazionale Modric.

Messi 6 - Una prestazione da umano per la Pulga, tutta l'attenzione è per l'argentino dopo la tripletta nell'ultima gara di campionato. Spesso tamponato da due uomini del Real Madrid, si accende a tratti ed è meno appariscente del solito.

Suarez 7,5 - Quando il gioco si fa duro, Suarez comincia a giocare e segnare. Primo tempo da spettatore non pagante, nel momento più complicato del Barcellona arriva la zampata per il vantaggio blaugrana. In seguito provoca l'autorete di Varane e si regala un cucchiaio dagli undici metri per la doppietta che sancisce la qualificazione alla finale di Copa del Rey. (Dal 78' Vidal sv).

Dembele 7 - Come per Suarez, nel primo tempo appare anche svogliato. Nella ripresa è tutt'altra storia, due accelerazioni per spaccare la difesa del Real Madrid per altrettanti assist vincenti. E' lui l'uomo in più del Barça. (Dal 76' Coutinho sv).