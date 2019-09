Le pagelle del Bayern Monaco - Lewandowski decisivo. Muller ispirato

Risultato finale: Lipsia-Bayern Monaco 1-1

Neuer 6 - Difende i pali della porta del Bayern risultando esente da colpe in occasione del calcio di rigore di Forsberg.

Pavard 6 - Pattuglia la corsia di destra non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Süle 6,5 - Affianca coscienziosamente Boateng sfiorando, più e più volte, la rete personale.

Boateng 6 - Capeggia la retroguardia di Kovač conferendo la giusta leadership ai bavaresi.

Lucas Hernández 5 - Macchia indelebilmente la sua prestazione provocando il fallo di rigore del definitivo 1-1.

Kimmich 6,5 - Tocca un cospicuo numero di palloni regalando le giuste geometrie al centrocampo del Bayern.

Thiago Alcántara 6 - Smista ordinatamente il gioco in mezzo al campo non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva (dall'88' Coutinho sv - Subentra a Thiago Alcántara non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi valutare adeguatamente).

Coman 6,5 - Punta costantemente l'uomo creando numerosi grattacapi alla difesa del Lipsia.

Muller 7 - Interpreta sapientemente il ruolo di trequartista servendo a Lewandowski l'assist dell'1-0 (dal 63' Tolisso 6,5 - Sostituisce Muller sfiorando, un paio di volte, la giocata decisiva).

Gnabry 5,5 - Agisce lungo la fascia di competenza dimostrandosi stranamente impreciso in zona gol (dal 62' Davies 6,5 - Prende il posto di Gnabry servendo diversi palloni degni di nota).

Lewandowski 7,5 - Combatte contro l'intera difesa del Lipsia firmando, con fredezza, la rete del momentaneo 1-0 per i bavaresi.