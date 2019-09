Le pagelle del Borussia Dortmund - Hakimi da Real, Reus impreciso

Risultato finale: Borussia Dortmund-Barcellona 0-0

Burki 6 - Raramente impegnato ma sempre attento e preciso.

Hakimi 7 - Il terzino in prestito dal Real Madrid gioca una partita splendida. Annulla Griezmann e spinge con continuità. Chissà se Zidane lo ha osservato.

Akanji 6.5 - Preciso e puntuale nelle chiusure. Non permette agli avanti del Barcellona di prendere ritmo.

Hummels 7 - Partita alla Hummels dei tempi d'oro. Annulla Suarez vincendo tutti i duelli. Da applausi un tackle su Messi nel finale.

Guerreiro 6.5 - Bene le due fasi, ottimi spunti con cross interessanti. Grande crescita.

Witsel 6.5 - Buon filtro e discreta qualità. Di testa le prende tutte lui.

Delaney 6 - Un giallo a inizio partita non condiziona il suo rendimento. Scherma Busquets alla perfezione.

Hazard 6.5 - Partita ottima con spunti interessanti e almeno 3-4 cross davvero pericolosi. (dal 73' Brandt s.v. )

Reus 5.5 - L'errore dal dischetto condiziona il suo voto. Oggi ha almeno 3 occasioni ma il suo compagno di nazionale ter Stegen lo mura tutte le volte.

Sancho 7 - Chissà se Guardiola e il City non si stanno mangiando le mani per averlo lasciato andare. Giocatore vero che migliora di partita in partita.

Alcacer 6 - Oggi non è la sua giornata. Per la prima volta in stagione, tra Borussia e Nazionale, non trova il gol. La prestazione è importante, manca la ciliegina. (dall'87' Larsen s.v. )