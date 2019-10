Le pagelle del Brugge - Bonaventure, serata memorabile. Vormer ingenuo

Risultato finale: Real Madrid-Club Brugge 2-2

Mignolet 6,5 - Interventi a ripetizione, ma mai estremamente complessi. Lui però non abbassa mai il livello di attenzione, e risponde presente. Poche responsabilità sui due gol del Real.

Mata 6,5 - Un primo tempo di grande personalità, in linea con il resto di tutta la squadra. Lesina sulle sovrapposizioni, comprensibile e saggio se il tuo avversario si chiama Eden Hazard. Non esita a prendersi anche qualche rischio calcolato, come il tackle temerario in piena area su Luka Modric.

Mechele 6,5 - Deviazione salvifica sulla volée al ventiquattresimo di Kroos. Con i suoi mezzi, battaglia alla pari con avversari con i quali sulla carta non dovrebbe esserci storia.

Deli 5,5 - Osso duro per i madrileni sulle palle alte: nonostante le patenti difficoltà dei belgi sui piazzati del Real lui non sfigura e, al contrario, domina nei duelli aerei. La beffa arriva nel finale: proprio in un contrasto di testa, si fa anticipare da Casemiro, che fa due a due.

Sobol 6 - Clement lo getta nella mischia all'ultimo secondo, complice il fastidio avvertito nel corso del riscaldamento da Ricca. Sembra patire l'urto del Bernabéu e nel primo tempo soffre sui calci piazzati. Dopo l'intervallo si assesta e cresce alla distanza.

Vormer 5 - Equilibratore e uomo d'ordine in mezzo al campo per buona parte del match. Poi l'incomprensibile ingenuità nel finale: già ammonito, affonda il tackle su Vinicius e lascia i suoi in dieci. La fascia da capitano è un'aggravante. Una manciata di secondi più tardi il Real trova il pari con Casemiro.

Rits 6 - Tanto lavoro in sordina. Non ruba l'occhio, ma il suo contributo è prezioso. Paga un po' di stanchezza nel finale, ma anche lui assolve con grande efficacia i propri compiti.

Vanaken 5,5 - Spartisce diligentemente gli oneri nella doppia fase con il resto del reparto. È protagonista in occasione del gol che sblocca il parziale: lungo l'out mancino, imbuca con la giusta tempistica per Tau, che serve un bel pallone a Bonaventure. Sul primo gol del Real Ramos gli scivola alle spalle e accorcia le distanze.

Diatta 6,5 - È il meno appariscente del tridente, ma all'apparente evanescenza in attacco fa da contraltare un lavoro encomiabile in fase difensiva. Supporta Mata e contribuisce a blindare - nei limiti del possibile - l'out di destra.

Bonaventure 7,5 - Due reti eufemisticamente non apprezzabili a livello estetico, ma dannatamente efficaci: doppio tocco involontario sul gol prima annullato e poi convalidato dal VAR, sul raddoppio sembra incespicare, ma trova comunque lo scavetto vincente su Courtois. Rifinitore per eccellenza dei ribaltamenti di fronte belgi. (Dal 71' Openda 6 - Si sbatte per la squadra, ma un quarto d'ora più tardi viene sacrificato per l'espulsione occorsa a Vormer. (Dall'87' Cools s.v.).

Tau 7 - Che fatica per Carvajal e Varane. Esplosività che mette l'accento in maniera ancor più marcata sulle preoccupanti amnesie difensive delle Merengues. Scatta sul filo del fuorigioco e serve l'assist a Bonaventure per l'uno a zero che gela il Bernabéu. (Dal 90' Schrijvers s.v.).