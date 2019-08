Le pagelle del Chelsea - Difesa Blues imbarazzante, ok solo Emerson

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 4-0

Kepa 6 - Costretto a raccogliere il pallone di fondo al sacco per ben quattro volte, si aspettava anche lui qualcosa di diverso. Non poteva fare di meglio, intuisce ma non riesce a parare il penalty di Rashford.

Azpilicueta 5 - Partita dai due volti per il capitano dei Blues, un primo tempo di buona fattura ma nella ripresa finisce per crollare sotto i colpi del Manchester United. In ritardo di marcatura sulla rete di Martial.

Christensen 5, - La coppia con Zouma non è una delle più affidabili per il Chelsea, traballano quasi in ogni azione offensiva della formazione di Solskjaer. Leggermente più sicuro del compagno di reparto ma dopo il raddoppio finisce per sciogliersi.

Zouma 4,5 - Serviva un episodio ad uno United partito con il piede sbagliato, glielo concede su un piatto d'argento il centrale dei Blues. Completamente in ritardo su Rashford, non temporeggia e regala il rigore con il quale i padroni di casa sbloccano il punteggio e inizia la festa dello United.

Emerson 6 - Una conferma per i Blues, l'ex terzino della Roma continua a spingere lungo la corsia mancina. Bene in fase difensiva dove contiene Wan-Bissaka, sfortunato nel primo tempo quando colpisce il palo. L'unico a salvarsi.

Jorginho 5 - Poco filtro in mezzo al campo, un mezzo errore nell'episodio del calcio di rigore per lo United. Va ad una velocità ridotta rispetto al solito, ancora da monitorare come mediano di un centrocampo schierato con soli due uomini. (Dal 73' Kanté 5 - Si nota soltanto per il cartellino giallo ricevuto nel finale).

Kovacic 5 - Sicuramente non il Kovacic ammirato per larghi tratti la scorsa stagione, suo malgrado non viene schierato in un ruolo congeniale per le sue caratteristiche. Prova abbastanza timida la sua.

Pedro 5,5 - Per alcuni tratti della gara prova ad accendersi, viene poco chiamato in causa dai compagni. Da solo può far poco per mettere in difficoltà la solida retroguardia del Manchester United.

Mount 5 - Probabilmente emozionato per l'esordio in Premier League, il giovane trequartista del Chelsea viene spesso cercato tra le linee. Qualcosa di buono ma spesso sbaglia la misura del suggerimento per i compagni nei momenti chiave.

Barkley 6 - Nonostante la sconfitta, la sua prova tutto sommato è positiva. Viene schierato sul lato sinistro della trequarti, si fa notare nella fase centrale del primo tempo e per un destro a lato. Sostituito nella ripresa per aumentare la spinta offensiva. (Dal 59' Pulisic 5 - Più errori che note liete, esordio anonimo del tanto atteso esterno statunitense).

Abraham 5 - Il buongiorno era di quelli incoraggianti, colpisce il palo nella prima occasione della partita. Soltanto un lampo per il giovane attaccante dei Blues, sbaglia poi il controllo dal quale nasce l'azione del raddoppio dello United. (Dal 66' Giroud 5,5 - Entra nel momento peggiore della sfida, mai servito).